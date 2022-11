Las manos, excusas o la voz, conoce las señales de infidelidad que lanza una persona según su signo del zodiaco

¿Mi pareja me engaña? ¿Es fiel? ¿Realmente siente lo que me dice? Son dudas que muchas veces asaltan a hombres y mujeres por igual ya bien sea cuando están comenzando una relación, o cuando notan algo en la misma que les hace dudar. Por supuesto, cada cual tiene sus rasgos de personalidad y no podemos juzgar simplemente por uno u otro detalle sino mirar el conjunto.