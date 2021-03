La carta astral de Meghan Markle revela que tiene tendencia a sufrir depresiones

Líder nata, con muchos amigos, es activa, generosa y juvenil. Tiene mucha seguridad en ella misma, aunque puede tener miedo a ser humillada o a quedar en ridículo. Tiene que trabajar en la paciencia y aprender a dominar su fuerte entusiasmo y su excesivamente enfoque a la vida. No le gusta que la fuercen a actuar de una manera diferente a sus creencias. Este aspecto le da la facilidad para ser actriz. Le gusta disfrutar de la buena vida y también le gusta ser mucho el centro de atención. Esto por tener a su Sol en el signo de Leo.

Venus sextil con Marte Mujer fiel en su matrimonio, afectuosa, cariñosa, le puede gustar el arte: Pintar, bailar, actuar. No le gusta pensar en la cara triste de la vida. Le gusta mucho la vida de familia, pero también le gusta la independencia. No le gusta sentirse sometida a un esquema, y aquí ya se vio, ella decide salirse de la Corona Inglesa, para ella pertenecer a la Corona era perder totalmente su independencia. Este aspecto hace que todo lo que ella quiera se le da fácil, por lo que tiene que trabajar en aprovechar sus habilidades y talentos.

Tiene ubicado a Marte en Cáncer

Marte en este signo está en caída por ser opuesto a Capricornio, esto hace que sea difícil para ella, ser franca y directa, trata de lograr sus propósitos de manera indirecta, o tal vez solapada. Es una mujer muy sensible y emotiva, no es una mujer de grandes pleitos, ella sabe como frenarse, pero por dentro se siente frustrada por no actuar en consecuencia, por tener a este planeta en Cáncer, ella necesita un hombre emotivo, sentimental, emocional, que la apoye.