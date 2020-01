Horóscopos del 14 de enero | Evita malos entendidos y di las cosas claramente

Hoy martes 14 de enero de 2020 la Luna transita por el signo de Virgo en la vibración del uno, la que indica el inicio, el comienzo de un ciclo. Todos los planetas están directos y el ciclo del inicio se extiende a los diferentes elementos y signos zodiacales. A fin de evitar malos entendidos di las cosas claramente si vas a entrar en algún negocio y no dejes nada a la casualidad. Todo lo que puedas ganar o perder debe estar bien escrito para que después no haya sorpresas y te encuentres sin dinero, es el umbral del comienzo, donde todo adquiere una nueva valoración.

Si eres del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, en este ciclo uno los signos de tu elemento reciben buenas influencias astrales cuando te acuestas a dormir. Anota cuidadosamente las señales y mensajes que te llegan pues tal vez haya dinero y otras señales en esos sueños. La energía lunar te vuelve muy sensible, y también te ayuda a poner bien plantados los pies sobre la tierra antes de cometer una imprudencia.

Este día se presentará un escenario sentimental novedoso para ti, si estás soltero, o soltera, y buscando pareja podrías dar una impresión errónea a los demás. Contrólate para no espantar a tus pretendientes. Estamos hoy martes en el ciclo uno, el de los comienzos, el tiempo de desengavetar ese proyecto que hace tiempo tienes en mente y que no has puesto a funcionar dejándolo de un día para otro.





En el caso del elemento tierra, los signos telúricos Tauro, Virgo y Capricornio, el trabajo espera por ti y si te pones a realizarlo con decisión y voluntad vas a tener muchos éxitos. En un viaje próximo se te presentará una ocasión ideal para realizar una inversión económica, algo que te dará el dinero necesario para normalizar tu vida financiera y aumentar tus ingresos. No des la espalda a esta buena oportunidad que ahora está surgiendo con la buena influencia de todos los planetas directos desde el sábado pasado. No te precipites a la hora de darle el “sí” a una persona que está insistiendo demasiado y antes de enredarte en algo que podría complicar tu vida amorosa, reflexiona bien lo que dices o haces para no dar un paso en falso llevándote por la emoción del momento.

Si eres nativo del elemento aire, o sea, eres del signo Géminis Libra o Acuario, en pocos días recibirás noticias de un trámite que está empantanado actual. Tu pareja está algo exigente bajo el impacto de Venus directo en el elemento aire, y esto podría traer confrontaciones personales, así que actúa con tacto para no convertir una simple discusión en una pelea tremenda. Tal vez tengas que ceder terreno, hazlo, porque así ganarás al final y te irá mejor.

Tus negocios por cuenta propia marchan admirablemente, pero debes ser muy selectivo a la hora de escoger las personas que te ayudan para no cometer el error de depositar tu confianza en gentes irresponsables y parlanchinas. Aplica tu intuición. Vigila mucho tus cuentas y asuntos económicos. Puedes distraerte y dejar de pagar facturas importantes. Si pones en orden tus papeles, descubrirás que puedes hacer más dinero efectuando ciertos recortes en tu presupuesto.





Finalmente si tu signo es del elemento agua, o sea, Cáncer, Escorpión o Piscis, el ciclo uno que está ocurriendo en este martes dentro del mes sinódico de enero anuncia cambios positivos asociados con un viaje o una invitación social donde vas a conocer

personas muy interesantes que con su sola presencia van a ayudarte a salir de una situación emocional inestable y ponerte nuevamente en un camino dichoso.

En estos momentos debes dar más calor al hogar, y no alejarte demasiado de los tuyos pues tu familia y tu pareja necesita tu calor y ternura, no lo olvides. Aunque tengas que viajar o cumplir otras responsabilidades no descuides tu vida doméstica. Esa persona que está conviviendo contigo necesita escuchar tus palabras afirmativas de amor y apoyo, eso es muy importante en este ciclo uno.

