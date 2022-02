Horóscopo de hoy, 12 de febrero de 2022

La energía de los signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario; no es tan fuerte hoy ya que no hay aspectos ni planetas que estén transitando sobre ellos, sin embargo la energía de Marte desde Capricornio puede aportar mucho trabajo interno para que vayan diluyendo viejas estructuras inservibles que no les van a traer nada positivo y van a estar generando todo tipo de limitaciones auto impuestas si es que no se liberan de estas estructuras.