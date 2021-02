Horóscopo del martes 9 de febrero: estarás frío y distante

Es importante tener cuidado pues este aspecto de la Luna con tu Ascendente puede hacer que no soportes que nadie te diga lo que tienes que hacer y esto te cause uno que otro conflicto, a pesar de que los signos de Tierra son muy prácticos van a estar muy sensibles, sobre todo con los amigos.

Para este día los signos del elemento Fuego (Aries, Leo y Sagitario) síganse cuidando, aún está Urano en la constelación de Tauro y esto puede ocasionar trastornos matrimoniales, o si tienes pareja, pero, aún no vives con el o ella, de igual manera, cuidado, este aspecto puede hacer que se separen.

Cuiden mucho su salud, sobre todo los elementos de Agua (Cáncer, Escorpión y Piscis), y traten de sacar todas sus emociones, no las repriman, si ustedes reprimen las emociones pueden enfermarse, y más que una enfermedad física puede que estén somatizando sus emociones. Así que no se queden callados y comenten las cosas que creen no están bien para poder librar una presión que te podría afectar a la larga.