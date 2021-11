Horóscopo del 30 de noviembre

Marte en Escorpión genera una Cuadratura con Júpiter en Acuario; y esto forma algo de tensión en la mente y las emociones, creando muy posiblemente castillos en el aire de cosas que no están sucediendo pero que puede generar mucho estrés y ansiedad a los signos de la triplicidad de Agua: Cáncer, Escorpión y Piscis; que deberán entender que esas ideas que rondan por su mente no son reales del todo, al ser consciente de esto lo mejor es poner manos a la obra y dejar de estresarse por cosas que no existen.