Horóscopo del 8 de octubre | No descuides tu imagen pública

Tu presencia se envuelve con un tono amable y te dará puntos en una entrevista en que se determinará la posibilidad de conferirte una nueva responsabilidad laboral bien remunerada y un ascenso en tu empleo. No descuides tu imagen pública y vístete para una ocasión importante.

Si tu signo es del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, espera un poco antes de realizar una nueva inversión, particularmente si se trata de una casa o un auto. Pronto habrá mejores ofertas y podrás sacarle más ventajas. No arribes a conclusiones prematuras porque estarías arriesgando tu dinero. Estarás explorando la posibilidad de poner a funcionar tu dinero en un negocio nuevo con alguien de mucha iniciativa, pero poca experiencia.

No te guíes únicamente por los buenos deseos pues en cuestiones económicas el conocimiento es indispensable. Expresa tu opinión pues de lo contrario tu silencio podría volverte cómplice de una situación equívoca. Sin embargo, piensa bien antes de hablar. Si citas un mal ejemplo, en una conversación, puede causarte malentendidos amorosos. Debes ser muy selectivo a la hora de invertir tu tiempo.

Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, debido a invitaciones múltiples podrías perder la oportunidad de compartir con quien te interesa y conviene. Cuida más tu privacidad y concede más calidad de tiempo a los que amas. No te dejes influir por compañeros irresponsables y sigue actuando de la manera como lo has venido haciendo en tu empleo. Hay un viaje o una mudada, un cambio de trabajo o de casa que está a punto de cristalizar.

No fuerces situaciones. Tampoco insistas en comenzar una relación amorosa. El ciclo astral que tienes frente a ti es muy provechoso si lo empleas para reevaluar tu actitud ante la vida, la manera en que estás conduciendo tu relación, la calidad de tiempo que dedicas a los tuyos. Las perspectivas son muy buenas, de ti depende hacerlas mejores.

En el caso de los nativos del elemento aire, si eres de Géminis, Libra o Acuario, se abre un ciclo muy interesante en el que vas a tener que efectuar elecciones sentimentales si te encuentras con más de una persona dándote vueltas en la cabeza. No te comprometas. Espera un poco más de tiempo. Las decisiones tomadas durante este período no suelen ser siempre las mejores. ¡Atento! Te llegará un dinero que debes ahorrar. Aunque te sientas tentado a gastar, te conviene ser muy prudente.

Tus ingresos crecerán mucho si los inviertes de manera razonable y no empiezas a usarlo en una obsesión de compras impulsivas. No creas todo lo que escuches pues hay ciertas gentes manipuladoras que llegan a tu lado para crearte sentimientos de culpa y conseguir favores especiales y hasta dinero prestado. Ayuda a quienes lo necesitan, pero no permitas a los aprovechadores sacarte el producto de tu esfuerzo.