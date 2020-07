Horóscopo del 8 de julio | Un día de contrastes para todos

Es un día para disfrutarlo con los tuyos, vivir una noche romántica y dejar atrás amarguras pasadas. Estás envuelto en una onda atrayente y tus palabras son acertadas. Sin embargo, puede surgir una discusión con tu pareja por motivos de celos. No insistas, trata de poner las cosas en su sitio y no exageres para no complicar más el asunto.