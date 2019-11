Horóscopo del 5 de noviembre | Intenta algo diferente y elegante

De esa manera tu pareja se sentirá halagada, o halagado, y ambos disfrutarán más la intimidad.El amor y la ilusión se cultivan diariamente con esos pequeños detalles, no lo olvides.

Si eres un signo del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, no dejes nada a medio hacer y concentra tu energía en tu trabajo actual. De esa manera podrás terminar a tiempo una tarea enojosa y retirarte a casa con la satisfacción del deber cumplido y sin cargas mentales pendientes para mañana.

Hay buenas oportunidades económicas a tu alrededor, y lo único que necesitas para salir adelante es aplicar tu intuición y sentido común. Haz las cosas con calma, no te dejes llevar por caprichos de compras impulsivas ni te endeudes.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, o sea, eres nativo de Cáncer, Escorpión o Piscis, la sinceridad es la clave de tu relación. Si no le hallas una explicación lógica a una separación o una negativa sentimental en lugar de empezar a lucubrar y dejar que tu imaginación te engañe, platica con tu pareja y pon todas las cartas sobre la mesa, no dejes que la influencia retrógrada de Mercurio estropee tu buena comunicación.

Cuidado con los extremos. No vayas demasiado lejos en una broma con tus compañeros de trabajo pues no todos poseen tu mismo sentido del humor. Las personas con poco nivel educacional o social tienden a interpretar mal los chistes, aplica tu inteligencia y sentido común para no ir más allá de lo que debes. Si concentras tu atención totalmente en las cuestiones económicas te admirarás lo mucho que puedes aprender de tus propios errores, y también de tus aciertos. Ahora estás en una etapa en que crecerá tu reserva de dinero, aprovéchala.