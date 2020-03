Horóscopo del 31 de marzo | Se presentarán gastos inesperados

Hoy martes 31 de marzo de 2020, la Luna transita por el signo de Cáncer en la vibración del dos que indica la unión con otra persona, la pareja, la asociación y relación con los demás. Todos los planetas están directos. Muy buen colofón para este fin de mes e inicio de nuevo mes de abril. Se presentarán gastos inesperados. Actúa con moderación y no exageres. Guarda para tus asuntos personales y no derroches ya que debido a las combinaciones de este fin de mes entre Saturno y Marte en el elemento aire y la energía dinámica de la Luna en su signo, el que rige, hay cierta tendencia a la dispersión, la exageración, las acciones impulsivas.

Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra, entonces este martes entrarás en el camino de una nueva responsabilidad. Poco a poco irás recuperando el terreno perdido en el amor, pero si te precipitas podrías cometer errores. Demuestra tus sentimientos con hechos, no con palabras solamente. Verás como en se arregla todo, particularmente en este ciclo que estás viviendo. El recorrido directo de Saturno en este día te pone en el camino de un negocio que puede ser altamente provechoso. No obstante, para poder realizarlo se requerirán fondos extras. Ve pensando en un fiador responsable y alguien que pueda prestarte lo que requieres cuando se presente la ocasión una vez terminada esta etapa convulsa que estamos viviendo como consecuencia del estado de emergencia causado por la pandemia que pronto será superada.

Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, no olvides que ciertos asuntos de trabajo o arreglos legales que se hagan a través del teléfono y la correspondencia pueden demorarse algo en estos momentos debido a las circunstancias existentes. Estás en un tono altamente entusiasta, pero al mismo tiempo matizado con un toque imprudente que puede perjudicar tu relación. Si albergas una sospecha amorosa no la digas, espera el momento y no culpes a un inocente de algo que puede ser producto de un chisme o malentendido.



Finalmente los nativos del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, habla, di lo que piensas, separa las emociones de la razón y te asombrarás lo bien que arreglas los problemas recientes que has tenido. Si utilizas tu palabra de una forma efectiva, directa y sin ambages, con un tono respetuoso y sensible todo se solucionará favorablemente. Puedes sentirte algo angustiado debido a los contratiempos que surgen en tu entorno, pero si los miras objetivamente y no dejas que te sugestionen con ideas negativas verás cómo se tratan de simples tormentas de verano que pasarán enseguida. Tal vez ocurra una situación imprevista en tu rutina diaria que te impida reunirte con la persona amada a la hora convenida. Para evitar malas interpretaciones, decepciones y disgustos, no dejes nada a la improvisación y ponte en contacto inmediatamente con él o ella.