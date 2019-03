Horóscopo del 31 de marzo | La comunicación es fluida

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario , deberás ejercer un mayor control en tu bolsillo y no derrochar el dinero que está llegando a tu vida. Tus ingresos crecerán mucho si los inviertes de manera razonable y no empiezas a gastarlo en una obsesión de compras impulsivas que podrían estarte envolviendo, una etapa hermosa se abre frente a tus ojos, vivirás una realidad diferente, pero muy positiva. La energía de la Luna en tránsito este día te ayudará y serás testigo de cambios fenomenales a tu alrededor, particularmente en actitudes sensibles. Quien menos piensas te revelará algo sorprendente y podrás tomar una decisión atrevida, pero significativa en tu vida.

Si eres nativo del elemento tierra , como son Tauro, Virgo y Capricornio , comprobarás que quien amas está dispuesta a perdonar tus errores, pero no lo tomes como una licencia para continuar cometiéndolos. Aunque saliste bien del problema no siempre será así. Lo más acertado es aprovechar esta oportunidad y aprender de la experiencia.

Quizás no te sientas bien del todo en tu empleo actual, pero aún no ha llegado el momento para dejar lo que tienes y lanzarte a una aventura laboral desconocida. Existen aún muchas posibilidades de progreso dentro de tu trabajo presente. No siempre la forma como te llega el dinero y la fortuna tiene explicaciones. En el caso de tu signo muchas veces la llave del éxito está en situaciones que inicialmente son desconcertantes. Puedes recibir ingresos inesperadamente.