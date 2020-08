Horóscopo del 31 de agosto | Estarás lleno de vitalidad

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : Es un buen inicio de semana pues la energía femenina está presente. Lo indica la luna, lo indica el signo y la carta regente. Toma todo lo que tú consideras que no necesitas, incluyendo objetos inservibles. Es momento de tirarlos a la basura.

Energía general: gracias a la energía femenina, te encuentras en un muy buen momento. Tan es así, que todo lo que no ocupes, lo tiras a la basura. Esto anuncia que encontraste la manera de depurar lo que hacía tiempo no podías. Acuario como signo regente, libera todas las vicisitudes de tu mente.

Habrá sin lugar a dudas, personas que quieren todo lo que tú tienes en este momento. Debes concentrarte y enfocarte en no mirar hacia ningún lado. Si quieres conseguir tus objetivos económicos, dejarás todo aquello que te distraiga para conseguir tu meta.

Energía general: no necesitas recordarle a una persona, la responsabilidad que tiene hacia ti. Primero enfrenta, comenta y date cuenta, si esa persona realmente no te presto atención o tiene alguna situación, fuera de su alcance, que está evitando que logre cumplirte.

Comenzarás a interesarte por productos orgánicos o naturales. Es una excelente opción a pesar de que pudieran ser más elevado sus costos. Puedes incluir poco a poco en tu dieta cosas que sean más naturales y no necesariamente costosas.

Ejerce el poder de tu palabra, sobre todo cuando alguna persona intente decirte que lo que estás haciendo es incorrecto. A veces la opinión de otros solamente son críticas que no tienen un fundamento. La fortuna está presente, hazla tuya. Si comienzas a ser negativo, nunca encontrarás los caminos que te lleven a conseguirlo.

Energía general: es el principio de una excelente y extraordinaria semana. Si te das cuenta de todo aquello en donde cometiste errores. Ya no te perseguirá. Logras quitarte apegos y concentrarte precisamente en lo que si quieres. Hazte de nuevas amistades, aunque te sientas ermitaño.

Decidiste comenzar a comer cosas que ya no solías poner en tu dieta. Es momento de que recuerdes que, al menor cambio, podrías subir de peso. No solamente es por cuestiones estéticas, es importante cuidarte para no provocar enfermedades crónicas.