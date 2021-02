Horóscopo del 3 de febrero | No te disperses

Este día trata de concentrarte en todo lo que haces, recuerda que la Luna genera inestabilidad, y está ubicada en la casa de un signo de Aire , así que si eres Géminis, Libra y Acuario y si estás estudiando, esfuérzate más y trata de no distraerte.

Seguimos con Mercurio Retrógrado, así que no importa el elemento que seas, cuida mucho tu comunicación hablada y escrita, trata de explicar bien y con paciencia lo que quieres decir.

La luna está ubicada en la Constelación de Escorpio, así que signos de Agua, traten de no ser celosos ni posesivos con su pareja y no se metan en peleas que no los lleva a nada con la pareja.