Horóscopo del 28 de mayo | No te dejes envolver por falsas promesas

Si eres nativo del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, trata de descansa más pues tus inquietudes y preocupaciones cotidianas te pueden causar desajustes hormonales y cambios en la presión arterial este día que la Luna está en Aries particularmente. Si algo sale mal en tu trabajo no pienses que “se acabó el mundo” ni hagas caso a los comentarios de esos compañeros que son muy conflictivos y tratarán de desalentarte causándote problemas. No les prestes atención, sigue haciendo lo tuyo como hasta ahora lo has realizado y superarás cualquier dificultad.

Los nativos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, estarán disfrutando con esa persona todos los momentos felices que ahora te regala la vida y no vayas a dejar que nada ni nadie los empañe. Estás en tu ciclo de la cosecha de todo lo que has sembrado, ¡aprovéchalo! Es tu tiempo de amor así que vive tu realidad y no insistas en algo que carece de sentido y solamente causa dolores de cabeza. Cede, si quieres llegar a un arreglo sentimental con tu pareja, no podrás conseguir lo que buscas con una actitud intransigente. Si tu actitud ante los problemas es positiva y directa no habrá nada insuperable.