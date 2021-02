Horóscopo del 26 de febrero | No tomes decisiones apresuradas

Hoy la Luna está en oposición con el Sol que está en Piscis, así que si tu elemento es Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis, este día habrá un conflicto entre tu ego y tus emociones, trata de controlarte y no tomar decisiones apresuradas.

Este aspecto puede manifestarse a través de la salud, de la personalidad, si hoy te sientes ansioso solo respira y trata de controlarte, recuerda que no hay que tomar decisiones permanentes basados en emociones temporales, evita equivocarte y tranquilo.

Si tu elemento es Aire, ósea, tu signo zodiacal es Géminis, Libra y Acuario, hoy Marte está en oposición con Saturno que está en Acuario, este aspecto hace que alternes entre la agresión y la apatía, cuida mucho tu energía, no la malgastes en temas negativos.

No te impacientes si no obtienes resultados rápidos en tu trabajo, recuerda que se tiene que trabajar y tener paciencia, las cosas no llegan tan fácil.