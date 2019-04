Horóscopo del 26 de abril | Tiempo de locuras y aventura

En el caso del elemento tierra, los signos Tauro, Virgo y Capricornio, recuerda, y eso lo sabes por experiencia propia que las cosas, si se precipitan, no salen bien. En esta ocasión lo que requieres es un toque de paciencia y reflexión. Aguarda, la fortuna se acerca a tus puertas a pasos lentos, pero seguros y firmes, no te agobies. Concéntrate en tus asuntos para que no vayas a perder dinero o documentos en medio de una situación confusa. Mantente atento a las llamadas telefónicas, la computadora, los mensajes que recibas ya que vas a estar recibiendo novedades muy importantes relacionadas con tu vida sentimental.