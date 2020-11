Horóscopo del 25 de noviembre | Quizá haya sorpresas y noticias inéditas

Una conjunción entre la Luna y Marte, se vislumbra como buen augurio, quizá haya sorpresas, noticias inéditas. La Luna se encuentra casi en su etapa de llena de luminosidad. Por ello es importante que todo lo que te llegue a la mente, lo pongas en práctica cuanto antes.

Tienes a Aries en regencia, las cosas se pintan en mejor modo para ti, pues la fuerza del fuego de dicho signo, haría que todo lo tomes con mayor pasión en todos los sentidos.

El número cuatro llega y con él, la oportunidad de que todo tenga un mejor sentido para ti a nivel económico. Es decir que tienes a disposición, algunas oportunidades para que du dinero brille como no lo ha hecho en meses pasados.

Signos de Fuego

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: todo podría brillar en mucha más prosperidad que antes, sobre todo porque tienes a disposición una regencia en fuego con Aries, cumple tus expectativas mediáticas, es buen momento para que todo se ponga a tu favor.

Energía general: hoy la luna, más creciente, más brillante, mejor aliada no se puede pensar. Existe la posibilidad que cambies de giro, sobre todo a nivel laboral, deja que entonces fluyan las cosas como es debido para que así, veas cada día más cerca el éxito.

Es un buen momento, de eso no tengas duda, sobre todo si hay una conjunción entre la Luna y Marte, pues con ello tienes las coas más claras sobre una relación que pudiese haber sido tormentosa en tu pasado. Ahora, si te es posible, tendrías a la mano la oportunidad dejar en claro las cosas y seguir tu camino.

Todo surge en prosperidad, sobre todo con el número cuatro en regencia, recuerda que todo lo que se encuentre a tu alrededor es importante, pero tienes que ir siendo mucho más selectivo con lo que deseas y con lo que no. Sobre todo, para que tu dinero brille.

Signos de Tierra

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: hoy es el momento para ponerte a tono con lo que te haya hecho falta anteriormente. Quiere decir que, si por alguna razón has hecho todo lo posible por lograr una meta y no lo has cumplido, la Luna te favorecería en el presente día, para darte la motivación correcta.

Energía general: tienes una bonita familia, no la descuides, posiblemente no todos sean tan compatibles con sus allegados como lo podrías ser tu. El enfocarte en la familia tiene buen augurio. Por ello debes ser persistente en querer tener contacto con quienes amas, lo más posible. Es la conjunción entre la Luna y Marte la que te ayudaría a realizar tu cometido.

No deduzcas cosas que no son necesarias, ahora que tienes la oportunidad de hacer lo que habías dejado en pausas, deja que Aries sea, el que con su regencia te ayude a lograr dicho cometido.

Es probable que algunas personas quieran hacer que todo se vuelque en tu contra, sobre todo si tienes un crecimiento acelerado. No des por hecho lo que no has comprobado y entonces tu día sería mucho más pleno.

Conoce de ti mismo, habilidades que antes no tuviste oportunidad para realizar. Hoy es un buen día para que el número cuatro te llene de equilibrio, por eso es importante que tengas a disposición, tu imaginación, creatividad e ideas. Tu economía estaría por despuntar y así tendrías todo en tu andar.

Signos de Aire

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: Aries se encuentra en regencia hoy para traerte buenas noticias, después de un probable periodo de incertidumbre, sobre lo que te pasaba hace unos días, ahora tendrías mucha más claridad que antes sobre el tema. Deja que las cosas sean mucho más amables para ti, dejando que todo fluya como es debido.

Energía general: buen momento para que todo se encuentre en buena regencia con la conjunción entre la Luna y Marte, por eso es determinante que tengas en orden tus cosas, a veces puede que tengas miedo al avance y al crecimiento, pero seguro llega para ti sin duda.

No olvides que la Luna está en su etapa creciente, deja que los viajes aplazados, o algún plan determinado que no haya sido cumplido, se pueda realizar paulatinamente. Es un buen momento para que todo sea más amable para ti.

El número cuatro estaría en regencia, de ser posible, pon en orden tus cuentas. Quizá has olvidado pagar algo de lo cual no tendría sentido dejar atrasado por más tiempo. Por ello encontrarías la oportunidad, de sentir que todo viene en buena energía toda vez que ordenes tus asuntos financieros.

Signos de Agua

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: has tenido cuidado con tus palabras, pero no siempre tienes el cuidado necesario, pudiendo de pronto ofender sin necesidad. Es por eso que con la conjunción entre la Luna y Marte, tienes a disposición la buena energía del día para que ese tipo de situaciones, no sean un hecho para ti.

Energía general: momento de tomar la influencia de la Luna como un buen argumento, que te ayude a encaminarte, seguramente tienes algunas cosas determinantes por hacer, antes de que alguien te critique. Asumirías tus responsabilidades y harías que todo se acomode como es debido antes de lo pensado.

Ahora es Aries el que rige tu impulsividad, quizá te encuentres un tanto hiperactivo y no encuentres la paz tan fácilmente. Podría suceder que después de un tiempo, tienes a la mano, la posibilidad de hacer de ti lo que quieras. Asume algunas responsabilidades, pero no te comprometas demasiado con alguien si no piensas cumplirlo.