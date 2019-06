Horóscopo del 25 de junio | El amor te está esperando

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario lo mejor es ir pensando en una forma simple de aumentar tus ingresos en esta época del año. Abre una cuenta bancaria adicional, no la toques bajo ningún concepto y hazla crecer paulatinamente. El tiempo transcurre y la cuenta crece. Si tu actitud ante una relación sentimental se está poniendo en tela de juicio no te cierres en tu razonamiento personal y razona. Toma acción hoy antes que sea tarde. ¡Cuidado con las gentes aduladoras y manipuladoras! Se te acercan para ensalzar tu ego y aprovecharse de tu buena voluntad y luego causan problemas en tu vida amorosa con sus chismes y murmuraciones de tipo envidioso y contenido sexual.

Si eres nativo de uno de los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario trata de entender lo que está sucediendo para que le pongas remedio. Las cosas a veces parecen de una forma cuando realmente son de otra y en este día es necesario que veas con claridad lo que está aconteciendo en tu relación para que no yerres. Te sentirás con más energía y vitalidad, pero para poder aprovechar bien esa influencia positiva debes vigilar lo que comes y modificar hábitos negativos. No te comprometas a realizar trabajos para los cuales no estás totalmente capacitado ni listo. La carga de la responsabilidad que te caería encima no se recompensaría con nada aunque te paguen más. Prepárate muy bien primero.