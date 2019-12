Horóscopo del 25 de diciembre | Un día de alegría para todos

Si eres un signo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, estás en un tono demasiado sensible, que puede causarte algunas dificultades y trastornos si tomas lo que escuchas de forma personal. Podrías complicarte diciendo cosas que no te convienen, o prometiendo lo que no puedes cumplir. El amor requiere tacto, y si no haces bien las cosas podrías tener problemas amorosos. Los asuntos económicos, están marchando bien aunque inicialmente te parezca lo contrario.