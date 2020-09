Horóscopo del 24 de septiembre | Es el momento ideal para dejar atrás las rutinas

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase lunar: creciente.

Iluminación: 61%

Signo de influencia: Capricornio

Carta del Tarot: la Sacerdotisa de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

La Tierra tiene diferentes influencias cósmicas alrededor de los seres humanos, te conectas con constancia con cosas que menos pensaste. Ahora es el momento de tener más paciencia, pues algunas situaciones podrían estar de cabeza para ti. Es un buen momento para salir de tus rutinas. Todo aquello que verás hoy, te inspira para un mañana.





SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: el cuarto creciente lunar es el que se concentra directamente con tu energía, dejaste algunas cosas a medias pero no será por mucho tiempo. Será un muy buen día para divertirte, ser más sensible y no cometer errores pues tendrás más a la mano los detalles que te hacen más meticuloso.

Energía general: la concentración sobre los detalles mínimos es mucho más importante hoy. Capricornio como signo regente anuncia el orden, la capacidad de cambiar lo que consideras en desajuste, por eso será necesario que ubiques tus prioridades para empezar por lo más emergente y saber que una vez que todo se acomoda, fluirás aceleradamente.

Te proponen algunas actividades recreativas que implican movimiento físico, ayuda a tu salud, para mantenerte en forma. Se observa que harás las cosas con gusto y te reiniciarás de pronto. Te sentará mejor que antes lo que comiences en teste momento.

Momento para poner en práctica todo tu conocimiento, mostrarás tu talento pues tienes la capacidad de resolver situaciones con mayor rapidez que algunas otras personas a tu alrededor. Eres lo suficientemente responsable para poner en orden tu economía. Serás más administrado a partir de este momento, para que la fortuna llegue de pronto y te sonría de nuevo.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: al momento de combinar energías, te desenvuelves como en pocos días. En este caso es un día favorable que pone las cosas justas para ti. Tuviste algunas malas experiencias recientes que no te daban la oportunidad de sentirte conectado con el mundo. Ahora tendrás una nueva oportunidad para salir de tu caparazón y hacer de otra vez actividades que dejaste aplazadas.

Energía general: sentirás que hay un grupo de personas en particular que te mantienen lejos de tus objetivos. Se convierten en distractores de pronto, pues has visto que no son compatibles en pensamientos e ideologías. Date la oportunidad de sentir que hay nuevas perspectivas fuera de lo que conoces para poder emprender situaciones más apegadas a ti.

No te desconcentres con facilidad de tus objetivo, has sentido, que las cosas pudieron estar en tu contra hace algunos días, pero en realidad no es tan complicado como parece. Llevas un paso firme sobre lo que viene para ti en el futuro, por eso será seguro que no te desubiques de tus deseos.

Tu economía se ha liberado de todos aquellos detalles que sentiste que estaban atorados para que pudieras tener buenas rachas. Es momento de reconsiderar un nuevo empleo, que te llenará de seguridad al momento de querer realizar planes en corto plazo. El día te llena de motivación para poder visualizar todo lo que no consideres próspero para ti.





SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: la luna creciente ejerce un poder energético sobre tu personalidad, hace que te desenvuelvas mejor con personas que se creen retos. En un principio para ti, será atractivo, pero cuando te des cuenta de los riesgo que implica estar, con personas que viven al límite, seguramente te alejarás pues podrías ponerte en peligro.

Energía general: debes ser mucho más amable con las personas que te desesperan. No será una tarea fácil pues te has propuesto dirigir tu energía sin tapujos a quienes atenten contra ti. Piensa que en la medida que ejerzas la tranquilidad, todo podría ponerse a tu favor en menos tiempo.

Olvida algunas cosas que no te fueron funcionales para encontrar tu equilibrio mental, has tenido muchos dolores de cabeza, simbólicos y energéticos. Por eso será momento de apaciguar tu energía a través de actividades que ayuden a que tu respiración libere incluso toxinas de tu cuerpo que han estado causando problemáticas constantes en tu salud.

Durante un periodo prolongado, pensaste que estarías estancado, no existían oportunidades recurrentes para ti, que te hicieran tener confianza sobre tu economía. Ahora te das cuenta que personas a las que has ayudado en su momento, se vuelven positivas para ti, encuentras en una persona del pasado, aquel que te brindará una oportunidad laboral presente.

Te podrías sentir controlador y perfeccionista



SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: el instinto será fundamental en este día, es la luna la responsable de causar esa energía en ti. Ahora será momento de que junto con el signo regente, hagas lo que sea posible por mantenerte ecuánime ante aquellos que intenten quitarte la tranquilidad. No siempre has sido una persona fácil, tienes un carácter dual, que es selectivo. Utiliza dicha habilidad para no inmiscuirte en gremios que no son adecuados.

Energía general: existen algunas opciones disponibles para que vibres en energías diferentes, es decir que a veces por querer ayudar a los demás, no te percatas de que no todos son como tú pensabas. Es momento de poner un alto de manera directa a todo lo que consideres que te cause un conflicto, sobre todo entre amistades.

Te sentirás comprometido con lo que ejerzas a partir de este momento hacia adelante con tu cuerpo. Observas que no has avanzado como tú quisieras respecto a tu salud. Fomenta con constancia cualquiera actividad que te haga sentir en bienestar, para poderte compensar pronto.

Los deseos de los demás para verte en negatividad, podrían verse frustrados, pues encuentras la clave para poder sentirte pleno. No siempre ha sido fácil para ti mantenerte, contemplas todo lo que se encuentra a tu alrededor como una oportunidad de ganancia y eso es lo que marca la diferencia para atraer tu fortuna.