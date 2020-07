Horóscopo del 23 de julio | Presta atención a tu alrededor para evitar sorpresas

Si eres del elemento fuego , Aries, Leo o Sagitario, ha dos cosas a las que hay que poner atención, la primera es que recibirás una noticia que no te agradará mucho puesto que es de alguien que podría decepcionarte puesto que te deja trabado o no cumple una promesa pero tú eres lo suficientemente fuerte para darte cuanta de que nada ni nadie puede ir contra ti o contra tu voluntad, hay que estar preparado para esto y cuando surja, hay que tomarlo con una sonrisa, se lo pierde la otra persona.

Si eres del signo del elemento tierra , Tauro, Virgo o Capricornio, con la Luna en tu elemento, estás en la vibración del aprendizaje, así que, si te piden estudiar algo, te proponen un trabajo diferente o algo que tenga que ver con tu desarrollo económico, no vaciles, ahora es cuando los planetas están directos y sabes lo que quieres hacer, además de que con la influencia de la Luna estás muy intuitivo. Ya en horas de la tarde, acercándose la noche se aproxima algo que podría acercarte a un negocio con una persona del extranjero que no ves pero que te está buscando, mucho ojo con esto.



Para las personas del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, este jueves te encuentras motivado en el aspecto sentimental y vas a expresar libremente lo que sientes, y en ese sentido tú eres muy abierto así que no vas a tener problemas en decir lo que tu corazón siente. No te preocupes, si una persona te dice que no, el problema es de él, el tuyo es hablar, decir y afirmar.