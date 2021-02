Horóscopo del 22 de febrero | Hazle más caso a tu intuición

Para los signos de elemento Aire: Géminis, Libra y Acuario, Mercurio está en conjunción con Saturno, ambos planetas están en el sigo de Acuario, este aspecto hace que estén más cuidadosos de su comunicación, lógicos, metódicos, creativos y un poco dramáticos, pero también, independientes, solo es importante que, si tu signo pertenece a este elemento, no vayas a cometer una indiscreción.



Si tu elemento es Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis, cuidado de no compadecerte de ti mismo, tienes la habilidad de inspirar a otros con la seriedad de tu dedicación, y no exageres, a veces quieres demostrar a la gente cercana a ti que te preocupas mucho por ellos, la gente se da cuenta sin que lo tengas que decir, solo no exageres.