Horóscopo del 22 de agosto | Un día complicado mas no devastador

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

22/08/2020

Fase Lunar: Creciente

Iluminación: 21%

Signo de influencia: Libra.

Carta del Tarot: El mundo de cabeza.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Un día que pinta para ser acelerado pues el viento está en libra, la luminosidad creciente, pero sobre todo en la carta regente, significa que por donde quieras verlo, será un día complicado, pero no devastador.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: al ser signo de tierra, significa que tienes prosperidad y gracia, no dejes que otras personas traten de ensuciar lo que hiciste hoy, probablemente el pronóstico para tu día significa que tendrás que limpiar algo que otros ensuciaron en cuestiones de tu memoria, de ti o de tu palabra, el viento se llevará las habladurías y se encontrará de tu lado.

Energía general: hay una serie de personas que miran por el rabillo de la ventana, quiere decir que alguien hizo algo en tu contra y escondió la mano, no te preocupes, lo descubrirás, pero si tú te tambaleas porque te hayan lanzado una piedra que no te pegó, entonces el día se volverá muy pesado para ti. Confía que la carta regente te devolverá la tranquilidad.

Hoy como pocas ocasiones, tu cabeza sentirá que estalla, probablemente porque tienes muchos pensamientos o cuestiones en tu energía que te están haciendo que te satures, lo liberas a través de la palabra, de la escritura o quizá cantando lejos de las personas que te agobian.

Concéntrate, sobre todo en aparentar, aunque esto a veces sea complicado para simular que estás bien a pesar del caos, si te ven debilidad o que tú te sientes cabizbajo probablemente tienden a atacar más, debes tener la frente en alto y confiar en que todo pasará para mañana con un mejor bienestar.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: parece ser que la tierra se pone a tu favor a pesar de que la carta indica que el mundo está de cabeza, tú estarás de frente. Esto quiere decir que cualquier tema legal, discusión, negociaciones debe ser apacible para responder como si fuera en un tablero de ajedrez y dar jaque mate.

Energía general: no te vencerán por más que lo intenten, sobre todo cuando se trate de mover tus emociones, probablemente tu pareja o alguna persona que sea significativa para ti, tenga reclamos, porque sienten frustración ya que no pasas mucho tiempo con ellos, pero que esto no te lleve al desquicio pues probablemente harás que por una visceralidad puedas mandar a todo mundo lejos de ti.

Has olvidado asistir a algunas terapias, citas o reuniones con personas que te van a ayudar; tus pantorrillas por alguna razón están resintiendo todo lo que tus emociones no pueden hablar, fíjate si puedes tú mismo hacer que eso se regenere, o intenta seguir asistiendo a un fisioterapeuta o alguien que aligere tu pesar.

Pareciera que el mundo está literalmente de cabeza como la carta regente, pero tú como ninguno, has procurado ser reservado, tratando de salir adelante ante momentos de austeridad, precisamente a pesar de las vacas flacas tú, serás alguien de los que muchos hablan y varios entenderán que estás en camino correcto porque no has caído ni sucumbido ante la situación global.



SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: como signo de aire estás exactamente en la casa del zodíaco exacta, por ello necesitas hacer que tus pulmones se llenen de aire con las debidas precauciones porque en este respiro será para emprender una carrera larga y tendida hacia el éxito.

Energía general: muchas, pero muchas personas, han tratado de pisotearte literalmente, con palabras, acciones o situaciones, pero eres un signo de aire, así que libera todo lo que está en tu entorno como lo haces constantemente.

No hagas que aquello que te irrite cambie tu energía, porque entonces lo que has logrado hasta el día no será próspero como pensabas.

Es un gusto para ti saber que estás en un camino ascendente para sentirse en plenitud, prosperidad y gracias, sobre todo porque tu salud es lo principal, una vez que te has agarrado, no quieres claudicar y sobre todo algo que estás ingiriendo en tu dieta como fibras y cero lácteos está haciendo que literalmente tu cuerpo se sienta liberado.

Aplausos son los que recibes al momento de sentarte y darte cuenta que lograste una serie de cosas sumamente significativas en tu entorno por eso será suficiente que sólo observes y no alardees para que sigas en un camino que te lleve a la prosperidad.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: sobre todo en un día como este, recibes amor por todos lados, principalmente porque la carta, la luna y tu energía, son tan sabios como lo que está en alrededor del mundo a pesar de que las cosas pudieran estar de cabeza, honestamente tú eres una persona que sabes levantarte con todo y ciertas quejas que deberás medir a partir de ahora en adelante.

Energía general: eres un sobreviviente lleno de mucha dicha y no solamente porque suene trágico sobrevives adversidades físicas, financieras, emocionales, económicas y sobre todo energéticas, así es que en un día como hoy, solamente pide, inhala y exhala profundo para decir que la bonanza esté contigo y nada te vencerá.

Hablando precisamente de vencer, la victoria será un hecho, tienes toda la capacidad para formar un ejército de personas que se encuentren a tu lado en dicha, quiere decir que formarás equipos de trabajo, nuevas amistades o grupos, que se encuentran a tu mismo nivel de energía para que juntos caminen hacia nuevos objetivos.

Hablando precisamente de objetivos, nada te parará ni te detendrá cuando tienes claro tu camino, pero evita sentarte, dormirte o pensar que no puedes lograrlo, pues un mínimo segundo en el que sientas que no puedes, entonces no solo te derrumbarás tú, sino a todas las personas que hiciste que creyeran en ti.





