Horóscopo del 21 de enero | De nada vale lamentarse por algo que ya no tiene remedio

Hoy martes 21de enero de 2020 la Luna transita por el signo de Sagitario en la vibración del ocho, la del dinero, los bienes materiales, la que acerca la prosperidad. Todos los planetas están directos. Hay una especie de toque de aviso o alerta para todos los signos y elementos en este martes de importantes aspectos planetarios.

Si has dejado para última hora una tarea porque te parecía fácil de realizar y ahora te estás halando los pelos debido a su complejidad tómalo como algo para aprender. Asume las consecuencias y evita su repetición en el futuro próximo. Lo que has aprendido es que de nada vale lamentarse por algo que ya no tiene remedio, y que la mejor actitud es reconocer, y enmendar el error cometido.

Si eres nativo de un signo del elemento fuego, tal como Aries, Leo o Sagitario, debido a una situación imprevista deberás efectuar un gasto inesperado. No te desalientes si tu economía baja un poco porque dentro de poco tiempo no solamente recuperarás tu nivel financiero sino estarás ganando más dinero. Tiendes a estar muy sensible y responder de forma algo brusca a los comentarios u observaciones que te hagan.





Controla y canaliza esa actitud para que no vayas a tener problemas con tus amigos, compañeros de trabajo o con tu pareja. Afortunadamente, las horas de la tarde, con un sextil solar suavizan el tono general y recuperas el equilibrio convirtiendo el resto del día en un período agradable de convivencia y amor.

En el caso de los signos telúricos, o sea, si tu signo es Tauro, Virgo o Capricornio, hay buenas noticias asociadas con tu paisaje laboral ya que en estos momentos tu nombre está siendo considerado para una nueva posición si aún estás desempleado y en espera de una solución la misma está al llegar. Prepárate para lo mejor, organízate bien desde ahora.

Este martes evita hacer compras innecesarias pues debido a los tránsitos planetarios actuales tiendes a querer excederte yéndote por encima de tu límite de crédito o gastos y esto repercutiría negativamente en tu bolsillo. Querrás experimentar algo fuera de lo común y convencional, una aventura renovadora. La sucesión de nuevos eventos y el contacto con gentes diferentes acentuarán esos impulsos y deseos. Puede llegar a ser incontrolable así que ¡ojo con los excesos!, puedes tener problemas si te precipitas y no meditas bien el resultado que pueden tener tus acciones. Por lo demás es un buen martes.





En los signos de aire como Géminis, Libra y Acuario, no dejes entrar en tu mente o corazón un pensamiento sombrío que estropee tu relación ni vayas a discutir con tu pareja por nimiedades. Tienes una buena energía de tu parte, pero al mismo tiempo hay factores que pueden causar limitaciones, procede con mucho tacto en todo momento. Se está gestando algo nuevo para ti, pero el reto a tu inteligencia pondrá a prueba tu talento. Cuando escuches esa proposición no te dejes llevar inmediatamente por la emoción, pon en balanza los pros y los contras. No es hora de improvisar sino de proceder con los pies bien puestos sobre la tierra, sobre todo si eres Acuario, uno de los signos del elemento aire que entró en su ciclo de cumpleaños.

Los signos del elemento agua como Cáncer, Escorpión y Piscis, están en un martes especial. Ahora que estás notando un florecimiento de tu economía no vayas a incurrir en los mismos errores del pasado. Toma todo lo que te ha sucedido de forma positiva, como experiencias para crecer y aprender, no como una excusa a tus decisiones. Te preocupan tus metas, aspiraciones, lo que estás logrando en la vida y cómo lo estás consiguiendo. Vas a establecer nuevas estrategias y formas de actuar, y esa renovación interior se reflejará en todo lo que haces, tanto en tu realidad social, como en tu trabajo y fundamentalmente en el plano amoroso donde notarás una verdadera revolución de tu manera de sentir.

