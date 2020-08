Horóscopo del 21 de agosto | Debes sentirte en calma en este día cúspide

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

21/08/2020

Fase Lunar: Creciente

Iluminación: 12%

Signo de influencia: Virgo en transición a Libra.

Carta del Tarot: Los enamorados de cabeza.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Las transiciones de casas zodiacales, siempre resultan un caos pero no por eso será un día trágico, sin embargo debes de sentirte en calma.

Si cuentas con pareja o relaciones cercanas, porque podrías tener un desacuerdo, sin lugar a dudas eso indica que también el signo regente y la luna creciente ayuden a que puedas salir en prosperidad de cualquier situación negativa.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: tendrás un día significativo y no precisamente porque tengas buenas noticias, pero la transición de los signos indica que también tú cambias. En este caso es fundamental que no te niegues a los errores que has cometido, pues si lo haces, el aprendizaje será nulo y no tendrás avances sobre la prosperidad y abundancia más tarde.

Energía general: el día, ha estado ocasionando problemas entre tú y personas importantes, por fin concluyes algo que podría estar asociado directamente a situaciones de vicios, pero esto será un buen augurio porque quitarás de tu vida esos malestares que reducen tu energía.

Sobre todo, hablando de vicios es muy probable que hayas tenido consecuencias, ve al médico, no tengas pena, pues en la medida en la que tú resoluciones todo lo que estaba en decadencia, entonces tendrás más calidad de vida en los días restantes.

Tienes un trabajo enorme como un maestro, toma en cuenta todo lo que en el trabajo, en el dinero, con tu familia, pero sobre todo, para ti mismo, sin lastimarte a ti ni lastimar a otros, así dejaras huella.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: fluyes completamente como el agua a pesar de ser un signo de fuego, quiere decir que toda tu energía está expandiéndose de la mejor manera para liberar lo que tenías en desesperanza, el pronóstico del día indica que serán días de renovaciones.

Energía general: a veces eres un tanto celoso, sobre todo cuando ves que una persona que te importa hace ciertas cosas que no hace contigo, como tener detalles significativos y eso no te parece, puedes decírselo, aclararlo o poner límites para que para que él vea que tú te estás sintiendo en incomodidad.

Recuerda que todo lo que hagas hoy tendrás buenos resultados mañana, cuando hablamos de esta frase el pronóstico del día indica que tendrás la oportunidad de empezar, desintoxicas tu sangre, riñones, pulmones, visión y probablemente lo hagas mediante la meditación.

Recuerda principalmente que la suerte es para quienes no desean trabajar en su fortuna, esa frase significa que si bien has hecho todo lo que está en tus manos para lograr lo que tienes, hoy no es suficiente, deja de quejarte, pues si quieres conseguir objetivos altos, altas serán las responsabilidades y eso conlleva tener más disciplina en todas tus actividades.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: el signo presente y en la carta de enamorados de cabeza significa que desafortunadamente te sientes expuesto por alguna razón, alguien te pone en vergüenza, pero no permitas que ello te haga sentir pésimo, más bien di con claridad lo que sientes hacia la persona que hizo lo anterior para que no vuelva a ocurrir evitando discusiones.

Energía general: no te des por vencido en cuanto a perseverancia significa, aquí se observa que con claridad los signos regentes, hacen que te vuelvas a sentir animado, por ello deberás dejar de lado, a todas aquellas cosas que te hacían sentirte en una zona de confort.

Te has dejado llevar de repente por negocios deslumbrantes que no tenían una base, por eso es que los errores se han vuelto un maestro, pero evita recuerdos como estos, pues es fundamental que todo lo que no sientas con instinto que va a funcionar, lo alejes completamente encaminándote en cosas que ya conoces, más vale que recurras a lo viejo conocido, al menos en este momento.

Generalmente existirán personas que estarán en desacuerdo con las decisiones que estás tomando hoy, sobre todo en temas de pareja y laborales pues es probable que ambos se combinen en la misma cosa. Recuerda también que hay reglas dónde trabajas y que impiden que este tipo de situaciones se den, pero sin importar lo anterior, si tú logras mantenerte en pie entonces saldrán victoriosos ambos para que su relación sea fructífera.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: no necesitas que en un día como este te regañen, te digan lo que sienten o te expongan, probablemente una persona que no se siente en paz consigo misma tendrá ciertas críticas en tu día para que puedan moverte de tu éxito.

Energía general: los temores son inevitables, pero para personas como tú, son pruebas suficientes para salir de situaciones realmente complicadas, te vas a dar cuenta que por el hecho de ser agua tienes la oportunidad de fluir o estancarte, elige la primera para evitar quebrarte y hacer que todo pueda suceder a tu favor.

La calidad en lo que comas hará la diferencia de cómo te sientas en las siguientes horas, principalmente porque frutas como la fresa, la piña o algo que sea similar, acidifique tu cuerpo y que cause conflictos estomacales, evitando que logres tus objetivos, procura no ingerir lácteos o no saldrás de tu casa.

Estás pisando el dedo gordo del pie de algunos que quieren seguir tu camino, quiere decir que sin lugar a dudas la envidia y la ignorancia de las personas harán que claudiques en un trabajo tan importante como el que tienes hoy, no lo permitas para que puedas lograr tu objetivo, para ser alguien extraordinario, te aplaudirás por ello.

RITUAL CON EL NIÑO PRODIGIO:

