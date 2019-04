Horóscopo del 20 de abril | Venus transita por el signo de Aries

Veamos: si eres nativo del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario actúa con más decisión, no te dejes envolver por palabras aduladoras. Las personas sinceras y honestas no se valen de esos medios, así que ya estás advertido. Pon a funcionar tu inteligencia e intuición y lograrás desenmascararlos. Si tu trabajo es en un campo creativo estarás muy inspirado este sábado en que la Luna transita por el elemento agua aún bajo los efectos del plenilunio. Tu dinero está creciendo lenta, pero de manera estable. No te inmiscuyas en asuntos ajenos, deja que cada cual resuelva sus problemas a su manera. Si te desempeñas en el hogar como ama de casa tendrás una grata sorpresa.

Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, hoy tienes en tus manos la posibilidad de ganar o perder, pero la decisión final dependerá de tu buen juicio y criterio personal. No debes impacientarte tratando de forzar soluciones. Evita discutir con personas que son muy obtusas, rígidas o intolerantes en su manera de pensar. Te robarían energía y colocarían en una posición de pelea que perjudicaría tu vida amorosa. Tu pareja no tiene por qué recibir esa influencia negativa ajena.

Si tu signo es del elemento aire, los signos Géminis, Libra y Acuario, hay estupendas condiciones a tu alrededor para terminar felizmente algo que comenzaste hace poco. Si no tienes trabajo, no te inquietes porque esta segunda quincena de abril o la primera de mayo vas a recibir noticias positivas y hasta la posibilidad de un empleo estable bien remunerado. Cuando recibas ese dinero que te va a llegar en estos próximos días, no lo malgastes ni uses mal. Inviértelo bien y se multiplicará. Si corres a comprar cosas y tratar de quedar bien con todo el mundo después te verías pasando necesidades. Actúa inteligente y previsoramente.