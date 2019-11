Horóscopo del 19 de noviembre | Manifiesta tus sentimientos a tu ser amado

Demuestra tu temperamento y no te inhibas ni calles cuando estés frente a quien te interesa. Lo mejor es manifestar tus sentimientos a la persona amada pues este es el mejor de los días, con la vibración del amor, Marte en tránsito y en vísperas del movimiento directo de Mercurio que ocurrirá mañana miércoles. Veamos cómo influye todo este gran paisaje astral en cada signo y elemento.



Cambiarán tus perspectivas y tu paisaje afectivo y lo que te parecía improbable se materializa de una manera positiva. No te inquietes si algo no te sale como lo has planeado ya que felizmente aquello que esperabas ahora se va a resolver de una forma satisfactoria y más rápido de lo que piensas con el tránsito directo de Marte en el elemento agua.