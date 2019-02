Horóscopo del 19 de febrero | Hay una fuerte vibración en el amor

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario superarás actitudes negativas o derrotistas que en estos días pasados pudieron haber estropeado una relación de índole sentimental. No te dejes llevar por quienes se te acercan para hablarte mal de esa persona que amas pues podrías cometer errores de juicio. Si estás notando que no puedes terminar tu trabajo en tu jornada laboral y debes llevar tareas a casa para hacerlas el fin de semana esto indica que algo está funcionando mal. O bien tu productividad ha disminuido o te están cargando con más de lo que corresponde. Analiza y actúa. ¡Mucho cuidado con las estafas! Este es el día y noche del plenilunio y la Luna llena que está ocurriendo revoluciona totalmente tu vida desde un punto de vista positivo, intenso y fuerte en el amor.



Veamos ahora los pronósticos para los signos del elemento tierra, como lo son los nativos de Tauro, Virgo y Capricornio, a partir de ahora y bajo el efluvio del plenilunio de hoy martes en tu elemento estarás inmerso en nuevas y múltiples actividades. Vas a salir airosamente de tus dificultades laborales o económicas. La influencia de la Luna envuelve tu signo con una tónica diferente este martes. No intoxiques tu organismo con sustancias artificiales impuras. Los alimentos naturales contribuirán grandemente a lograr tu mejoramiento. Actúa con objetividad y no te dejes llevar por deseos sino más bien aplica esa inteligencia natural para separar de tu vida las cosas que no funcionan en el amor y terminar lo que no conviene aunque te duela. Un viaje corto promete mucho, pero antes de realizarlo cerciórate de dejarlo todo bien arreglado en tu casa, trabajo y familia para no estar luego con preocupaciones o dolores de cabeza. Así será todo mejor.