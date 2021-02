Horóscopo del 19 de febrero | Expresas abiertamente tus sentimientos

Si tu elemento es Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio, Hay un aspecto que genera cuadratura, Marte en Tauro cuadratura Venus, esto hace que estés impulsivo y amoroso, expresas abiertamente tus sentimientos, pero te sientes muy herido si los demás no te corresponden, trata de no tomarte las cosas tan en serio, y ten mucho cuidado de no pelear con la familia.