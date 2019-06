Horóscopo del 18 de junio | Tus asuntos laborales requieren atención extra

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, hay personas mal intencionadas a tu alrededor cuyo único propósito y alegría en la vida parece ser causar daño, y debes protegerte haciendo bien las cosas y no dando motivos a murmuraciones. Si estás en espera de un empleo o si recientemente te has quedado cesante o sin colocación, hoy tendrás buenas noticias, pero aún no será lo que deseas. Sin embargo, te ayudará para ir saliendo de tus problemas actuales más urgentes.Te reencuentras con esa personaque es tan significativa para ti,No dejes pasar un día más sin hacer lo que debes. Podrás hablar fácilmente, con el corazón en la mano y además con conocimiento de causa.