Horóscopo del 18 de febrero | Deja que la vida siga su curso, no te preocupes

Hoy arte 18 de febrero de 2020 la Luna transita por el signo de Capricornio en la vibración numerológica del seis la que indica el amor y el romance. Todos los planetas están directos excepto Mercurio que comenzó su tránsito retrógrado ayer lunes por el signo de Piscis. No hay que inquietarse, solamente ser más receptivo.

En las cuestiones del corazón no todo está escrito y si estás en el centro de una confusión sentimental deberás dejar que la vida siga su curso. Espera un poco, aún te esperan muy gratas sorpresas durante el resto del mes del amor que estamos viviendo en febrero.

Si tu signo es del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, con Marte e Capricornio desde el lunes están llegando para ti en tu área del trabajo los reconocimientos que tanto mereces. Con constancia y persistencia lograrás ese puesto al cual eres acreedor. En de poco tiempo estarás en una posición laboral mejor remunerada. Para sacar adelante tus negocios deberás ser valiente, y reconocer tus propios errores. De esa manera realista aprenderás de tus desaciertos y al invertir tu dinero lo harás con más certeza. Lo anterior también se aplica a tu vida sentimental ya que a los signos de tu elemento fuego les es muy duro pedir perdón, pero en esta ocasión no olvides que más fuerte y valiente es aquél que tiene el valor de disculparse que quien no cede debido a la arrogancia.

Si eres nativo de un signo telúrico, o sea, perteneces a Tauro, Virgo o Capricornio, en el amor mantén una actitud más abierta, espontánea y flexible. Recurre a tu calma interior y seguridad afectiva que ahora con Marte en uno de los signos de tu elemento es bien fuerte. No te desesperes si estás sin empleo y no acabas de conseguir el trabajo que necesitas. Si te angustias causarías una mala impresión en los sitios a los cuales te presentes.

Confía más en ti mismo. Debido al tránsito retrógrado de Mercurio surgen gastos imprevistos y deberás mover ciertos ahorros, pero no te inquietes porque en una semana empiezas a recibir nuevamente ingresos y dinero efectivo atrayendo a ti la prosperidad como es característico de los signos de tu elemento tierra.

Sigue haciendo tus cosas de la manera equilibrada y armónica que siempre has empleado en tus asuntos y no te dejes arrastrar al caos por personas muy poco ordenadas que interfieren constantemente en tu trabajo y causan problemas. Hoy martes trata de mantener un tono más discreto. Si algo malo pasó tiempos atrás ahora no se va a repetir, esas son ideas aprensivas que si las alimentas en tu mente te perjudicarían.