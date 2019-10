Horóscopo del 17 de octubre | Reina una buena onda social

Si eres nativo del elemento tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, no discutas con personas que son muy obtusas, rígidas o intolerantes en su manera de pensar. Te robarían energía y colocarían en una posición de pelea que perjudicaría tu vida amorosa. Tu pareja no tiene por qué recibir esa influencia negativa ajena. Actúa con la energía propia de tu elemento y cuida lo que comes y también la forma en que estás conduciendo tu vida en general.