Horóscopo del 17 de diciembre | Asumirás responsabilidades nuevas

En el caso de los nativos del elemento tierra, o sea, si tu signo es Tauro, Virgo o Capricornio y se suspende un viaje que estabas planeando no te sientas mal por eso, al contrario, es algo que te conviene. Tómalo como un contratiempo beneficioso que está ayudándote a reconsiderar una decisión. Si la persona que está contigo te inspira confianza, no pongas en duda sus palabras, pero si notas algo que no te gusta, exprésalo, no te quedes callado y así los malentendidos se aclararán y robustecerán la relación. Tendrás un sueño premonitorio y si lo sigues puede representar los números ideales para ganar muchos premios y dinero. Anótalos en un papel esta noche y ponlos a funcionar enseguida.