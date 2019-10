Horóscopo del 15 de octubre | No te impacientes, todo caerá por su propio peso

Hoy martes 15 de octubre de 2019, la Luna está en Tauro en la vibración del uno, la que señala los comienzos. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. No te impacientes, todo caerá por su propio peso en su momento. Lo importante es que seas más realista a la hora de tomar decisiones, pero al mismo tiempo no dejes que las actitudes dominantes o tercas te alejen del amor que está presente en el horóscopo.



Abre los ojos. Si te piden tu firma, un aval de crédito o recomendación, ten mucho cuidado y no te dejes engañar. No vayas a invertir tu dinero en un negocio que decididamente no tiene posibilidades de éxito por estar administrado de manera deficiente. En el amor, no te adelantes a prometer algo que luego te resultaría muy difícil cumplir y te causaría tensiones y estrés. No actúes atolondradamente podría haber accidentes domésticos hoy.