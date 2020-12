Horóscopo del 14 de diciembre | Te despejas de energías negativas

Cuadratura entre Neptuno y el Sol, haría que marcaras la diferencia con pensamientos que no habrían mejorado antes. Luna completamente nueva, cambio de Sagitario a Capricornio y comienzas a despejarte de algunas energías que no tuvieron la oportunidad de hacerte sentir bien.

Signos de Fuego

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: prosperidad, es la palabra correcta para que tengas un día lleno de buena pinta. Las expectativas son altas hacia ello, pero no siempre deberías mantenerte con malas energías respecto a lo que no se puede cumplir. No asumas, trata de preguntar, antes que nada, sobre todo si tienes dudas de lo que harías hoy. Para ello tendrías el tránsito de Sagitario a Capricornio, con buena energía sin duda.