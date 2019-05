Horóscopo del 12 de mayo | Día de grandes aspiraciones

Si tu signo es del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, estás en un buen tono astral este fin de semana y por tanto es hora de encauzar tu vida en la dirección correcta. No dejes que te pase el tiempo recordando el pasado, pensando en el futuro y olvidando el presente. No es el día apropiado para estar aclarando asuntos dudosos con tu pareja pues estás en medio de un ciclo de malentendidos y de muchos impulsos que podrían estropear una relación emocional, recuerda que hay planetas y planetoides retrógrados en el horóscopo y aunque no es una catástrofe ni mucho menos, es algo que no debemos soslayar para tomar medidas adecuadas en todo momento y así neutralizar su acción.