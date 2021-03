Horóscopo del 1 de marzo | Estarás muy tolerante y cordial

Sólo tienes que cuidar el no idealizar tanto a la pareja, recuerda que no hay amor perfecto y que en una relación de pareja se tiene que trabajar todos los días para que funcione. Este aspecto de la Luna en Libra afecta a todos, pero en especial a los signos del elemento de Aire , Géminis, Libra y Acuario.

La Luna está en quincuncio con el Sol, y el planeta que rige el signo de Leo, está ubicado en Piscis, es decir, este aspecto afecta en especial al elemento Agua : Cáncer, Escorpio y Piscis, así que debe de haber un reajuste en el manejo de tus emociones emotivas y la voluntad consciente que tienes, cuida tu salud y no abuses de las numerosas demandas sobre tu tiempo y energía. Y deja de mirar a tu persona especial con lentes de cristal rosa, evítate ser engañado.

Venus está hoy ubicado en el signo de Piscis, así que estarás bondadoso, con tendencia a idealizar el amor, ¡cuidado! Solo no te engañes tú mismo y evítate sufrir decepciones sentimentales, y trata de no dar tanto porque se genera una necesidad de aprecio y de reconocimiento y esto tal vez no llegará.