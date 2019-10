Horóscopo del 1 de octubre | Superarás felizmente tus problemas

Hoy martes 24 de septiembre de 2019 y la Luna está en Cáncer con la vibración del nueve bajo la égida del signo Libra. Seguimos con Urano, Neptuno y el planetoide Plutón retrógrados. Te envuelve un halo positivo que te ayudará a salir adelante en todo lo que te has propuesto. Estarás haciendo algo diferente y muy divertido. Todo lo relacionado con el hogar, las compras asociadas con terrenos, fincas y propiedades similares están muy bien auspiciadas. Si tienes un dinero guardado y no sabes bien en qué debes invertirlo piensa en bienes raíces o comprar una casa.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, En cuanto a tu vida sentimental esa persona que está a tu lado te adora, no te inquietes suponiendo infidelidades que no existen. Te sientes movido por deseos que no puedes explicar, pero si haces caso a tus intuiciones y presentimientos y sigues tus corazonadas podrás encontrar el amor en el lugar menos esperado. Tu mente está hirviendo con ideas frescas y originales las cuales puestas en marcha te darán dinero y aumentarán tu capacidad laboral. Si tienes algún empleo por tu cuenta y trabajas desde casa hoy es un día formidable.





Si tu signo es del elemento tierra, o sea, eres nativo de Tauro, Virgo o Capricornio, hay una ganancia en un negocio que todavía no ha cristalizado, pero que tiene futuro. Lo más conveniente en estos momentos es asesorarse, buscar información, explorar alternativas en la Internet y luego tomar decisiones. Hay un toque de imprudencia así que mucho tacto para no complicarte diciendo cosas inadecuadas. Lo único que debes hacer es poner más atención a los detalles y no habrá ninguna dificultad.

Sigue desarrollando tus planes económicos como lo has venido haciendo y no te dejes impresionar por los comentarios ajenos. Está bueno ya de vivir como otros quieran que tú hagas es hora de seguir tus propias intuiciones. Haz ajustes y cambios en tu horario de trabajo este martes para que tus nuevas responsabilidades no interfieran con tu vida normal y puedas disfrutar mucho mejor y a plenitud este próximo fin de semana.

Si eres un signo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, evita pleitos con tu pareja y no te pongas a discutir por cuestiones intrascendentes porque debido a la acción retrógrada del planeta Urano, regente de Acuario, cualquier argumento, por pequeño que sea, puede causar problemas.

La energía planetaria de hoy hace que las personas a tu alrededor estén más tensas que de costumbre y salten por cualquier cosa que les digas. Debes usar tu tacto social y manejar las situaciones diplomáticamente. No te desanimes pues las inconveniencias económicas si uno se lamenta y maldice se complican. Nada ganamos con quejarnos y si aún no cuentas con dinero suficiente para enfrentar tus gastos muy pronto encontrarás soluciones.





Finalmente, si tu signo es del elemento agua y eres nativo de Cáncer, Escorpión o Piscis, cerciórate antes de decir “sí” o “no”, es tu tiempo de reflexión, antes de actuar. No te entregues totalmente hasta no estar seguro de la naturaleza real de tus sentimientos. Estás en un tono altamente posesivo en este día y tus preguntas e insinuaciones podrían crear sospechas y situaciones difíciles ya que la influencia retrógrada de Neptuno, regente de Piscis, uno de los signos de tu elemento, crea cierta inestabilidad emocional.

No te dejes llevar por celos ni por los cambios de carácter, aplica tu intuición, pero únela a la lógica y experiencia. Es hora de mirar con más detenimiento tu situación de trabajo. Si estás haciendo algo que no te agrada y la remuneración económica que estás recibiendo no te satisface habrá llegado la hora de empezar a explorar otras alternativas laborales.

