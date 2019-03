Horóscopo del 1 de marzo | Día del amor hogareño

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, los solteros o solteras tendrán también buenas noticias porque ahora inician un ciclo de encuentros felices que tienen muy buen futuro. No te impacientes, lograrás lo que estás deseando. Estás comenzando un buen ciclo laboral el cual te permitirá disfrutar de más tiempo libre. Utiliza esas horas extras de asueto en algo constructivo y verás como dentro de muy poco tiempo haces algo que te aumente tus ingresos. Durante estos próximos días estarás haciendo planes de viaje, los cuales están muy bien auspiciados. Explora desde ahora todas las posibilidades porque así podrás obtener mejores precios y ofertas competitivas. El dinero llegará pronto.

Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, te sentirás inspirado para decir esa palabra significativa. Esta etapa tiende a ser muy próspera en tu economía. Vas a tener oportunidades nuevas de conocer personas interesantes y realizar entrevistas importantes. No las desestimes y sobre todo, actúa con más confianza en ti mismo. Sé natural y espontáneo en todo momento, pero no pierdas de vista las circunstancias. Te envuelve un carisma seductor y este día puede convertirse en una de esas noches inolvidables en tu calendario. La vida te está mostrando su lado hermoso y tú sabes bien como sacarle el mayor partido posible para lograr tu felicidad y conquistar el futuro.

Si eres un nativo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, el romance está hoy a la orden del día e inclusive eres capaz de faltar al trabajo con tal de estar junto a la persona amada. Integra tus necesidades afectivas con tu realidad y no vayas a cometer locuras ni desaciertos de consecuencias negativas. La experiencia no se compra, y en tu caso, debes ser muy exigente para demandar lo justo pues en estos días se considera la posibilidad de ofrecerte un trabajo con más responsabilidad, pero con el mismo salario. Reclama tus legítimos derechos, no te quedes con los brazos cruzados.