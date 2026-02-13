Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, viernes 13 de febrero de 2026: Escorpión, escribe tus metas con pasión

Escorpio: Aprovecha la energía del día para establecer tus metas

Durante esta jornada, la energía de Saturno en Aries te invita a reflexionar sobre tus planes y deseos. Este tránsito planetario marca un nuevo comienzo que te permitirá avanzar en lo que antes parecía estancado. Es un momento propicio para tomar decisiones que te acerquen a tus anhelos. A lo largo del día, podrías enfrentar situaciones que te desafíen a reconocer tu poder personal y a valorar el camino que has recorrido. Para aprovechar al máximo esta energía, es recomendable que escribas una lista de metas que realmente te apasionen, lo que te ayudará a establecer un rumbo claro y a motivarte para dar los pasos necesarios hacia tus sueños. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado: - Abundancia - Amor propio - Espiritualidad - Oportunidades de cambio - Reconocimiento personal La llegada de Saturno a Aries abre un ciclo de transformación y crecimiento personal. Este es un día para conectar con tu esencia y dar pasos firmes hacia tus objetivos, recordando que el universo está de tu lado para apoyarte en este camino.