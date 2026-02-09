Escorpión Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 9 de febrero de 2026: Escorpión, escribe tus deseos y objetivos Hoy, la luna menguante en Escorpión invita a liberar ataduras y abrirse a nuevas oportunidades de abundancia y prosperidad.

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Escorpio, según nos indica tu horóscopo, la luna menguante en Escorpión invita a liberar ataduras y hacer espacio para lo nuevo, mientras Júpiter, el planeta del triunfo, abre puertas a abundantes oportunidades económicas; es un día propicio para organizar tu mente y agenda, dejando atrás lo que ya no sirve y abrazando el cambio.

Escorpio: Fluye con la luna menguante y abre espacio a la abundancia

Hoy, la luna menguante en Escorpio invita a reflexionar sobre tus metas y a liberar lo que ya no necesitas. Esta energía puede hacer que tu mente esté activa, generando inquietudes. Es un buen momento para escribir tus pensamientos y organizar tu agenda, lo que te permitirá clarificar tus ideas y tomar decisiones más acertadas. Además, Júpiter está favoreciendo nuevos caminos hacia la abundancia, lo que sugiere que podrías experimentar cambios positivos en tus finanzas. Aprovecha esta jornada para soltar ataduras y abrirte a nuevas oportunidades:

Reflexión sobre metas

Organización de la agenda

Escritura de deseos

Liberación de ataduras

Oportunidades económicas

La energía de hoy te brinda la oportunidad de transformar tus pensamientos en acciones concretas, permitiendo que fluyan nuevas posibilidades en tu vida. Mantente abierto a lo que el universo tiene preparado para ti. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.