Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 9 de febrero de 2026: Escorpión, escribe tus deseos y objetivos
Hoy, la luna menguante en Escorpión invita a liberar ataduras y abrirse a nuevas oportunidades de abundancia y prosperidad.
Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.
Escorpio, según nos indica tu horóscopo, la luna menguante en Escorpión invita a liberar ataduras y hacer espacio para lo nuevo, mientras Júpiter, el planeta del triunfo, abre puertas a abundantes oportunidades económicas; es un día propicio para organizar tu mente y agenda, dejando atrás lo que ya no sirve y abrazando el cambio.
Escorpio: Fluye con la luna menguante y abre espacio a la abundancia
Hoy, la luna menguante en Escorpio invita a reflexionar sobre tus metas y a liberar lo que ya no necesitas. Esta energía puede hacer que tu mente esté activa, generando inquietudes. Es un buen momento para escribir tus pensamientos y organizar tu agenda, lo que te permitirá clarificar tus ideas y tomar decisiones más acertadas. Además, Júpiter está favoreciendo nuevos caminos hacia la abundancia, lo que sugiere que podrías experimentar cambios positivos en tus finanzas. Aprovecha esta jornada para soltar ataduras y abrirte a nuevas oportunidades:
- Reflexión sobre metas
- Organización de la agenda
- Escritura de deseos
- Liberación de ataduras
- Oportunidades económicas
La energía de hoy te brinda la oportunidad de transformar tus pensamientos en acciones concretas, permitiendo que fluyan nuevas posibilidades en tu vida. Mantente abierto a lo que el universo tiene preparado para ti. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.
Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.