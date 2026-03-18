Piscis Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, miércoles 18 de marzo de 2026: Piscis, se abren días muy favorables Hoy, con la luna nueva en Aries, libera lo que no necesitas y potencia tu creatividad. Un día ideal para Pisces en relaciones y oportunidades.

Video Horóscopos Piscis 18 de Marzo 2026

Consulta tu horóscopo de este miércoles y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Piscis, según nos indica tu horóscopo, la luna menguante en Pisces invita a liberar lo que ya no necesitas, mientras que la inminente luna nueva en Aries promete un periodo de 9 a 11 días propicios para aprovechar tus relaciones, intuición y creatividad en compras, celebraciones y negociaciones que transformarán tu vida.

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Piscis: Aprovecha la luna nueva para liberar y crear

Durante esta jornada, la energía de la luna nueva en Aries invita a los Piscis a soltar lo que ya no les sirve y a enfocarse en sus deseos y objetivos. Este es un momento propicio para utilizar su intuición y carisma en relaciones sociales, lo que puede llevar a decisiones acertadas y conexiones significativas. A lo largo del día, se pueden presentar oportunidades en compras, eventos y negociaciones que no solo beneficiarán a Piscis, sino también a quienes les rodean. Se recomienda aprovechar esta energía para escribir una lista de deseos y elegir uno que inspire a dar el primer paso hacia su realización. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Relaciones sociales

Intuición

Creatividad

Compras

Eventos y celebraciones

Viajes y negociaciones

El clima general del día sugiere que es un momento ideal para la renovación y el crecimiento personal, donde cada acción puede abrir nuevas puertas hacia el futuro deseado. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.