Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 9 de febrero de 2026: Piscis, escribe tus deseos en un diario

Hoy, la luna menguante en Escorpio invita a liberar ataduras y atraer buena fortuna. Pisis, vive el presente y deja atrás lo negativo.

Univision con IA
Video Horóscopos Piscis 9 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Piscis, según nos indica tu horóscopo, con la luna menguante en Escorpio, es el momento perfecto para soltar lo que ya no sirve y abrir espacio a lo nuevo, mientras Mercurio y Venus se alinean en tu signo, brindándote la oportunidad de vivir el presente sin dejarte afectar por las sombras del pasado ni las críticas ajenas.

Piscis: Fluye con la energía de la luna menguante y libera ataduras

Hoy, la luna menguante en Escorpio invita a Piscis a reflexionar sobre el pasado y a soltar lo que ya no le sirve. Esta energía sugiere que es un buen momento para dejar ir objetos, relaciones o situaciones que no han aportado valor en el último año. A lo largo del día, Piscis puede enfrentar comentarios negativos, pero es crucial que no se deje afectar por ellos. La llegada de Mercurio y Venus a su signo le otorga una ventaja significativa, por lo que es un buen momento para tomar decisiones que resuenen con sus deseos más profundos. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

  • Desarrollo personal
  • Relaciones interpersonales
  • Proyectos creativos
  • Decisiones financieras
  • Autocuidado

La energía del día sugiere que al liberar lo que ya no necesita, Piscis podrá abrirse a nuevas oportunidades y experiencias que enriquecerán su vida. Aprovecha este momento para centrarte en lo que realmente deseas y avanzar con confianza hacia tus metas. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

