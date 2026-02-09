Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 9 de febrero de 2026: Piscis, escribe tus deseos en un diario
Hoy, la luna menguante en Escorpio invita a liberar ataduras y atraer buena fortuna. Pisis, vive el presente y deja atrás lo negativo.
Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.
Piscis, según nos indica tu horóscopo, con la luna menguante en Escorpio, es el momento perfecto para soltar lo que ya no sirve y abrir espacio a lo nuevo, mientras Mercurio y Venus se alinean en tu signo, brindándote la oportunidad de vivir el presente sin dejarte afectar por las sombras del pasado ni las críticas ajenas.
Piscis: Fluye con la energía de la luna menguante y libera ataduras
Hoy, la luna menguante en Escorpio invita a Piscis a reflexionar sobre el pasado y a soltar lo que ya no le sirve. Esta energía sugiere que es un buen momento para dejar ir objetos, relaciones o situaciones que no han aportado valor en el último año. A lo largo del día, Piscis puede enfrentar comentarios negativos, pero es crucial que no se deje afectar por ellos. La llegada de Mercurio y Venus a su signo le otorga una ventaja significativa, por lo que es un buen momento para tomar decisiones que resuenen con sus deseos más profundos. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:
- Desarrollo personal
- Relaciones interpersonales
- Proyectos creativos
- Decisiones financieras
- Autocuidado
La energía del día sugiere que al liberar lo que ya no necesita, Piscis podrá abrirse a nuevas oportunidades y experiencias que enriquecerán su vida. Aprovecha este momento para centrarte en lo que realmente deseas y avanzar con confianza hacia tus metas. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.
Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.