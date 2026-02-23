Géminis Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 23 de febrero de 2026: Géminis, reflexiona y establece un objetivo Luna nueva en Tauro: un día perfecto para acuerdos y crecimiento personal. Géminis, tu intuición te guiará en decisiones importantes.

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Géminis , reflexiona sobre tus metas y deseos más profundos; dedica unos minutos a escribir lo que realmente anhelas y establece un pequeño objetivo que puedas alcanzar hoy.

Géminis: Aprovecha tu intuición y claridad en decisiones hoy

Durante esta jornada, la energía de la luna nueva en Tauro potencia tus percepciones y te brinda una claridad excepcional. Esto implica que podrás tomar decisiones más acertadas en tu trabajo, familia y vida sentimental. Las influencias de Neptuno y Mercurio te guiarán hacia el camino correcto, facilitando la comunicación y el entendimiento en tus relaciones. Es un buen momento para reflexionar sobre tus metas y deseos más profundos, así que dedica unos minutos a escribir lo que realmente anhelas y establece un pequeño objetivo que puedas alcanzar hoy. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Firmas de contratos

Acuerdos y negociaciones

Crecimiento personal y profesional

Compras y ventas

Claridad en la comunicación

Relaciones sentimentales

El clima general del día sugiere que, al aprovechar esta energía, podrás avanzar en tus objetivos y fortalecer tus vínculos, creando un ambiente propicio para el crecimiento y la prosperidad.