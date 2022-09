Horóscopo de hoy, 24 de septiembre de 2022

La Luna, Venus, y Mercurio retrógrado desde el signo de Virgo va a estar generando mucha energía emocional y sensible que posiblemente no se pueda comunicar o expresar de la mejor manera, por lo que los signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio les venga mejor ir dedicando mucha de su energía a ser eficientes en las comunicaciones y no caer en sentimentalismos que pueden atrofiar sus vidas.