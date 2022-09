Horóscopo de hoy, 17 de septiembre de 2022

Hoy es un día en donde hay que poner mucha atención a no contaminar con nuestras emociones negativas todo tipo de comunicaciones o mensajes en donde las cosas no vayan a poder fluir de la mejor manera, ya que con la energía que emana Mercurio retro en Libra al oponerse con Neptuno en Piscis, es posible que si no se piensan las cosa antes de decirlas podemos herir a otros con las palabras.