Horóscopo de hoy, 5 de junio de 2022

Saturno y la Luna no tienen una buena conexión el día de hoy mediante la Oposición que forman entre los signos Leo y Acuario; por lo que deberán de desarrollar maneras en las que sus mundos emocionales no generen dentro de los signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario; problemas entre sus conceptos de vida que han adoptado desde pequeños y la energía que esas ideologías les generan, pues posiblemente no estén en armonía con lo que ustedes desean de sus vidas y eso los frustre por lo que tienen que ser resilientes y procurar aprender a esperar pacientemente que las limitantes pasen y puedan reactivar sus proyectos con mejor ánimo.