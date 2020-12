Horóscopo del 7 de diciembre | Todo estará un poco inestable

Una cuadratura entre el Sol y la Luna, haría que todo se mantuviera un tanto inestable, no es precisamente un estado armonioso, es posible que tengas que mantenerte en distancia de una serie de personas con las que no tienes confianza. La Luna se encuentra en cuarto menguante y Virgo en regencia, para hacer que todo se vuelva menos complicado.

No se trata de ponerte resistente al dinero, si has hecho lo correcto hasta ahora, el número cinco del día, tendría una mejor regencia sobre tu cartera. Es momento de dejar que el fastidio sobre la crisis se aleje de una vez por todas.

Energía general: buen momento para dejar las cosas en claro, de entrada, estarías necesitando poner los límites correspondientes para que nadie te haga sentir lo que mereces o no, asegúrate de estar atento, con el mejor ánimo posible, así evitarías sentir que la gente te presiona. Virgo tendría lo mejor de sí para que no te encuentres hastiado.

Podrías dirigirte de manera exitosa hacia un proyecto en particular, pero de pronto te asusta la manera en la que las cosas se ponen en crisis. Por ello es que es mejor decidir ser más certero, después de analizar detenidamente lo que te conviene y lo que no.

Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : no pretendas agradarle a alguien que desde hace tiempo te gusta. Solamente por el hecho de ser una persona, que en teoría todo te brindaría. Ahora mejor que nunca podrías asumir el papel de la congruencia y evitar que más adelante, tus intenciones sean malentendidas. Con Virgo en regencia, podrías llevarte esa energía que no es competente para ti.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpión, Piscis) Pronóstico del día : como signo de agua, tendrías algunas emociones de cabeza, que se te recomendaría dejar de lado, para que no tengas inconveniencias más adelante. Con la Luna en cuarto menguante, podrías estar mucho más sensible y así recibir de las críticas, el peor lado. Recuerda que son momentos breves, no hechos, los que pasarían súbitamente de un momento a otro.



Energía general: las preocupaciones se irán, de eso no tengas duda, solamente es cuestión de relajar tu cuerpo para que no te estreses en demasía. Es momento de que Virgo, te de la pauta para que hagas lo correspondiente y no te inmiscuyas de más con quien no se debe.