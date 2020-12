Géminis - Jueves 17 de diciembre del 2020: las suposiciones son parte de tu pasado

No eches en saco roto todo lo que podría sugerirte, posiblemente sea alguien que te cambie el rumbo. Para ello tendrías al tránsito entre Capricornio y Acuario, que sin duda te mantendría en fluidez.

AMOR

No hay que generar miedo ante lo que otro pudiera estarte haciendo sentir. Si no te dejaras fluir sobre lo que mereces y además anhelas, posiblemente no podrías encontrar eso que tanto buscas en un alma gemela. La Luna creciente estaría siendo consecuente para que todo se muestre favorablemente para ti.