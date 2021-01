Géminis - Jueves 14 de enero del 2021: un pensamiento nuevo es la clave para tu equilibrio hoy

A pesar de que pareciera que de pronto las cosas son monótonas y aburridas, no tendrías ningún empacho en sentir, que todo viene bien para ti a pesar de que hayas tenido que esperar por mucho tiempo.

Es fundamental que comprendas que cuando alguien no quiere cambiar, no hay modo de moverlo. Aléjate de ser necesario y contempla que la conjunción entre Mercurio y Saturno sabrá orientarte.

AMOR Se vería con claridad que el amor está más cerca de lo que pensaste, a pesar de que hace tiempo has renegado de sus efectos, por el momento contemplarías que tienes mucho por hacer para que las cosas se vean mejor en el amor. Acuario sería benevolente contigo haciendo que todo tenga un mejor sentido para ti.

Por ello es que no hay necesidad de que sientas que todo sería restrictivo, tu salud siempre sería la prioridad sin necesidad de sufrir.

DINERO Y FORTUNA Harías un par de cambios en la manera de ahorrar, posiblemente sea momento de vender algo que has guardado por un tiempo para que puedas con ese dinero invertir en lo que consideres próspero próximamente. Es un buen día para recibir al número dos, el cual haría todo lo posible para que creciera.

TRABAJO

No es necesario que te sientas a prueba toda vez que e indiquen que no les gusta por completo tu trabajo. Sin embargo, has hecho lo correspondiente por ver que todo sea mucho más sencillo y demostrar que tu talento, simplemente es visible. Acuario fundamental para motivarte ante lo que parezca negativo.